В России начался четвертый правовой диктант 

Четвертый правовой (юридический) диктант начался для всех жителей России . Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

Жители России могут проверить свои юридические знания с 3 по 12 декабря в режиме онлайн на сайте юрдиктант.рф . Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика диктанта: Конституция РФ с поправками 2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.

Первый юридический диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тыс. участников, в 2018 году число зарегистрированных участников составило уже 165 тыс. человек. В 2019 году в диктанте приняли участие 223 тыс. человек, включая 3 533 гражданина из 24 зарубежных стран. Среди последних наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии.