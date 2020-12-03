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В России начался четвертый правовой диктант 

ТАСС и ещё 8 8 часов назад
В России начался четвертый правовой диктант
Фото: РИА Новости
Четвертый правовой (юридический) диктант начался для всех жителей России. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.
Жители России могут проверить свои юридические знания с 3 по 12 декабря в режиме онлайн на сайте юрдиктант.рф. Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика диктанта: Конституция РФ с поправками 2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.
Первый юридический диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тыс. участников, в 2018 году число зарегистрированных участников составило уже 165 тыс. человек. В 2019 году в диктанте приняли участие 223 тыс. человек, включая 3 533 гражданина из 24 зарубежных стран. Среди последних наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии.
Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация "Деловая Россия", партнерами выступают Министерство иностранных дел РФ, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
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Образование , Общество , МИД , Сбербанк России , ФАС , Деловая Россия , ИТАР-ТАСС , Абхазия , Азербайджан , Кыргызстан , Молдова , Московская область , Республика Саха (Якутия) , Узбекистан , Якутск
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