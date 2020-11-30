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Учебный год в России предложили отменить

Deita.ru
1 час назад
В России стоить пропустить весь учебный год 2020-2021. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил её главный редактор Алексей Венедиктов, сообщает ИА DEITA.RU. По его словам, данная мера может оказать существенное влияние на предотвращение распространения эпидемии коронавируса в России.
Учебный год в России предложили отменить
Фото: deita.rudeita.ru
Вместе с этим, Венедиктов подчеркнул, что родители школьников должны продолжать ходить на работу, а сами школы и даже детские сады должны функционировать даже во время пандемии.
Именно это обстоятельство мешает ввести в стране полный карантин, считает главвред "Эха".
"Я бы предложил подумать о том, чтобы пропустить этот год", - сказал Венедиктов, подчеркнув при этом, что он не является экспертом в данном вопросе.
Ранее различные российские чиновники уже отмечали, что перевода всех учебных заведений страны на удалёнку, ни введение тотального карантина по примеру весны этого года, в России пока не планируется.
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