Учебный год в России предложили отменить

В России стоить пропустить весь учебный год 2020-2021. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил её главный редактор Алексей Венедиктов, сообщает ИА DEITA.RU. По его словам, данная мера может оказать существенное влияние на предотвращение распространения эпидемии коронавируса в России.

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Вместе с этим, Венедиктов подчеркнул, что родители школьников должны продолжать ходить на работу, а сами школы и даже детские сады должны функционировать даже во время пандемии.

Именно это обстоятельство мешает ввести в стране полный карантин, считает главвред "Эха".

"Я бы предложил подумать о том, чтобы пропустить этот год", - сказал Венедиктов, подчеркнув при этом, что он не является экспертом в данном вопросе.