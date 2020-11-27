Ограничения для школьников могут продлить до 2022-го

Напомним, постановление, устанавливающее ограничения для работы образовательных учреждений и объектов социнфраструктуры для детей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, было подготовлено в июле текущего года. Его действие должно прекратиться 1 января 2021 года.

Согласно документу, в образовательных учреждениях запрещено проведение массовых мероприятий, в которых участвовало бы несколько коллективов. Расписание занятий должно составляться исходя из задачи минимизировать контакты детей. К примеру, за каждым классом закрепляется свой кабинет.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что около 70% российских школ продолжают обучение в очном формате. Решение о переводе на дистанционный формат может быть принято властями региона в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.