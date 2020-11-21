Массово протестуют: Российские студенты недовольны

Санкт-Петербурга. К протестным акциям московских студентов подключаются учащиеся высших учебных заведений Екатеринбурга

Пандемия и переход на дистанционное обучение в ВУЗах спровоцировали нечто вроде протестного движения. Студенты-платники требуют снизить стоимость обучения. Они настаивают, что на удаленке получают гораздо меньше знаний и намерены судиться. Причем, речь идет о лучших ВУЗах страны.

Одна из студенток МГУ , которая учится на журналиста, жалуется, что с этой недели начинается удаленное обучение. Казалось бы, сидишь дома, слушаешь лекции, больше свободного времени. Но в этом-то и проблема.

«Мы платили за очное образование, за живое студенчество, за живое общение с преподавателями и самое главное — за практику», — сетует девушка.

Вместо практики — экран компьютера и трудности перехода. То страдает качество изображения, то звук плохой. Студенты-платники разных факультетов МГУ потребовали пересчитать стоимость за два семестра и вернуть деньги. Мол, на дистанционке качество знаний хуже, значит, и стоить эти знания должны гораздо меньше.

А ведь МГУ, согласно данным Центра всемирного рейтинга университетов, в первой сотне лучших университетов мира по качеству образования. Один из самых престижных, но и самых дорогих вузов России. Например, за бакалавриат на экономическом факультете отдают 390 тысяч рублей в год, менеджмент — 400 тысяч, финансы и кредит — 450. Требовать скидку на обучение планируют в суде.

Коллективный иск подали 20 студентов. А в интернете петицию подписали более 20 тысяч человек. При этом преподаватели не согласны — качество осталось на прежнем уровне. А ещё вопрос — в чем измерять это самое качество? В оценках? В курсовых работах? Зимняя сессия — впереди.

«Я могу высказать сомнения относительно того, что качество обучения упало. Во-первых, потому что у меня нет субъективного ощущения, что качество моих лекций упало от перехода на дистант. У большинства преподавателей такого ощущения нет. Мы стали работать больше», — передает Алексей Козырев, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ.

Но дистанционкой все равно недовольны. И есть преподаватели, которые студентов понимают.

«Здесь есть сложность. Когда учитель будет, к которому дети привыкли и которого воспринимают как реальную фигуру, вдруг начинать вещать с экрана, будет тяжело привыкнуть», — считает Татьяна Клячко, директор центра непрерывного образования РАНХиГС.

Хотя университеты тоже мучаются с новым форматом: создавали онлайн-платформу, обучали преподавателей. Но такой формат и правда подходит не всем: как быть жителям сел?

Алексей Дудоладов из Омской области каждый День забирался на березу за знаниями — стремление учиться во что бы то ни стало прославило парня на всю страну.

«Мы видим в соцсетях многочисленные ситуации, когда студенты возвращаются к себе домой и не могут обучаться, потому что для этого банально нет условий в деревне нет интернета. Нужен индивидуальный подход к каждому», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Но те, у кого с интернетом все в порядке, недовольны. К московским студентам подключаются и регионы. Сейчас иск готовят в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге.

Почти половина всех студентов России — платники. Но ни один вуз пока не объявил о том, что готов снижать стоимость.

Но сегодня заявили, что МГУ выделит на помощь студентам 30 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на питание, общежитие, оплату транспорта.

Студенты-платники, уехавшие домой из общежитий, на время пандемии могут не платить за комнату. Студентам, получающим социальную стипендию добавят по 10 тысяч рублей. А вот как все-таки быть с возвратом средств за обучение, еще, видимо, придется искать компромисс.