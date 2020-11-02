Заявление для поступления в вузы примут удаленно

Абитуриенты в России с 2021 года смогут подавать заявления для поступления во все вузы дистанционно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", а абитуриенты — подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что число таких вузов в 2021 году составит 135, тогда как в прошлом году в таком режиме принимали документы лишь 54 учебных заведения. Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг появился в июне текущего года. Им воспользовались около 20 тыс. человек.