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Абитуриенты в РФ смогут подать заявление для поступления во все вузы удаленно 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Заявление для поступления в вузы примут удаленно
Фото: РИА Новости
Абитуриенты в России с 2021 года смогут подавать заявления для поступления во все вузы дистанционно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", а абитуриенты — подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что число таких вузов в 2021 году составит 135, тогда как в прошлом году в таком режиме принимали документы лишь 54 учебных заведения. Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг появился в июне текущего года. Им воспользовались около 20 тыс. человек.
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