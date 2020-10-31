Каникулы для школьников Благовещенска начнутся раньше

Школьники города Благовещенска уйдут на каникулы раньше запланированного срока - с 8 ноября. Решение связано с эпидемической обстановкой, сообщил в своем Instagram мэр города Олег Имамеев.

Фото: ТАСС ТАСС

"Долго обсуждали вопрос со специалистами, спорили и пришли к такому решению: вопрос дистанционки пока откладываем. Но сдвигаем начало каникул с 16 ноября на неделю раньше. Т. е. фактически последний день учебы - 7 ноября. Каникулы продолжаются две недели, до 20 ноября. За это время внимательно мониторим ситуацию, смотрим динамику по коронавирусу и дальше уже принимаем решение", - говорится в сообщении.

Нововведения не касаются четырех школ, учебный процесс в которых организован по четвертям, и ученики которых уже на каникулах. Они сядут за парты по графику - 6 и 9 ноября.

В понедельник по поручению мэра в Благовещенске в детских садах начали вводить гибкий график посещений. В учреждение ребенка могут привести родители до 09:00 утра, а при необходимости и до 10:00 утра. Мера связана с изменениями в распоряжении губернатора области "О введении режима повышенной готовности".