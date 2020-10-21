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На Украине предложили наказывать учителей за упоминание о ВОВ 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
На Украине учителей хотят наказывать за упоминание о ВОВ
Фото: ТАСС
Экс-депутат Рады Алексей Журавко заявил, что учителей, которые упоминают о Великой Отечественной войне на Украине, "будут карать". Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".
По словам Журавко, Минобрнауки страны одобрило репрессивные меры воздействия на педагогов, которые преподают версию истории Украины, "неугодную" официальному Киеву.
Так, при несоблюдения методических рекомендаций учителей предлагается наказывать вплоть до увольнения или информирования правоохранительных органов.
Экс-депутат назвал происходящее "террором и шизофренией", а замминистра образования и науки Украины Любомиру Мандзий, которая подписала соответствующий документ, "нацисткой".
В документе говорится о периоде "советской оккупации 1919–1991 годов", и запрещается употреблять термин "Великая Отечественная война", вместо него предлагается "советско-немецкая фаза Второй мировой войны".
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Образование , Общество , Алексей Журавко , МВД , Минобрнауки , Киев
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