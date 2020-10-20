Названа дата "Тотального диктанта" в 2021 году

Организаторы "Тотального диктанта" планируют провести акцию в 2021 году 10 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора фонда Ольгу Ребковец.
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"Конечно, мы хотим провести его весной, он запланирован на 10 апреля. Мы понимаем, что в нынешних условиях мы не можем быть полностью уверены", – сказала Ребковец.
Ребковец выразила надежду на проведение диктанта в следующем году в очном режиме, отметив, что многим участникам важно написать его от руки.
В текущем году "Тотальный диктант" прошел в трех форматах 17 октября. Участники могли написать его традиционно в аудитории при соблюдении всех правил санитарной безопасности, а также онлайн. Диктант был посвящен изобретателю Константину Циолковскому и космосу. Автором текста стал писатель Андрей Геласимов.