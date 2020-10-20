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"Тотальный диктант" в 2021 году планируют провести 10 апреля

Москва24
10 часов назад
Организаторы "Тотального диктанта" планируют провести акцию в 2021 году 10 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора фонда Ольгу Ребковец.
Названа дата "Тотального диктанта" в 2021 году
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru
"Конечно, мы хотим провести его весной, он запланирован на 10 апреля. Мы понимаем, что в нынешних условиях мы не можем быть полностью уверены", – сказала Ребковец.
Ребковец выразила надежду на проведение диктанта в следующем году в очном режиме, отметив, что многим участникам важно написать его от руки.
В текущем году "Тотальный диктант" прошел в трех форматах 17 октября. Участники могли написать его традиционно в аудитории при соблюдении всех правил санитарной безопасности, а также онлайн. Диктант был посвящен изобретателю Константину Циолковскому и космосу. Автором текста стал писатель Андрей Геласимов.
"Тотальный диктант" впервые провели в 2004 году в Новосибирске. Тогда его написали 250 человек. С тех пор он стал ежегодным. Авторами текстов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, а также Алексей Иванов и Леонид Юзефович.
Образование,Общество,Леонид Юзефович,Андрей Геласимов,Константин Циолковский,Борис Стругацкий,Захар Прилепин,Алексей Иванов,Дмитрий Быков,
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