Названа дата "Тотального диктанта" в 2021 году

Организаторы "Тотального диктанта" планируют провести акцию в 2021 году 10 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора фонда Ольгу Ребковец.

Ребковец выразила надежду на проведение диктанта в следующем году в очном режиме, отметив, что многим участникам важно написать его от руки.