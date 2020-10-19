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В Москве школьники начали учиться дистанционно из-за коронавируса 

Мослента 22 минуты назад
В Москве школьники начали учиться дистанционно
Фото: РИА Новости
В Москве школьники 6-11 классов начали учиться дистанционно из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекций. Соответствующий указ столичного градоначальника Сергея Собянина вступил в силу 19 октября.
Старшеклассники будут обучаться удаленно по 1 ноября. В то же время ученики младших классов вернутся к очному обучению. Столичные власти объясняли, что более взрослые школьники успешнее адаптируются к дистанционному формату обучения. Кроме того, ученики начальной школы и пятого класса должны находиться дома под присмотром взрослых, что зачастую невозможно, так как родители в это время находятся на работе.
Обучение продолжится с учетом дополнительных мер безопасности: на входе в учебные заведения и в течение дня температуру будут измеряют бесконтактными термометрами, а в коридорах и на входах в помещения будут установлены санитайзеры. Ученики и сотрудники с признаками ОРВИ в школу допущены не будут.
Транспортные карты школьников 1-5-х классов будут разблокированы, тогда как льготный проезд старшеклассников по-прежнему будет приостановлен.
Все московские школьники были отправлены на каникулы с 5 по 18 октября. Всего в 1-5-е классы в столице ходят 540 тысяч детей, в 6-11-е классы — полмиллиона.
В мэрии уточняли, что хотя у большинства детей коронавирус не вызывает тяжелого течения заболевания, они могут с легкостью передать его старшим и пожилым членам семьи, которые переносят его гораздо тяжелее.
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Комментарии
Образование , Общество , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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