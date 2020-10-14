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Столичных школьников отправляют на удаленку 

Артём Кульша 15 минут назад
Столичных школьников отправляют на удаленку
Фото: РИА Новости
Ученики средних и старших классов школ Москвы будут переведены на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Новость дополняется.
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Образование , Общество , Сергей Собянин , Москва
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