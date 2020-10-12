Учитель накричал на школьницу из-за маски

Американская пользовательница TikTok Кейт Гилмор (Kate Gilmore) опубликовала ролик, в котором слышно, как учитель спорит с другой школьницей из-за правильного ношения медицинской маски. За несколько дней запись набрала вирусную популярность. Несмотря на то, что преподаватель накричал на ученицу, зрители встали на его сторону, благодаря чему он быстро стал звездой сети.

Инцидент произошел на уроке биологии. Преподаватель заметил, что одна из учениц надела маску на рот, однако ее нос оставался неприкрыт. Этот факт нервировал учителя.

«Надень маску, я серьезно. Надень ее. Я устал от этого дерьма, извините. Вы не понимаете: пандемия — это серьезно. Думаете, это шутки? Нет, это не смешно», — закричал сотрудник американской школы.

Однако на этом он не остановился: мужчина продолжил свою речь, обвинив президента США Дональда Трампа во лжи по поводу успеха в борьбе с коронавирусом.

«Если вы реально верите в его ложь, то вы идиот. Я прошу прощения», — сказал мужчина.

После его заявления ученица, которая и стала причиной неожиданной лекции, спросила, разрешено ли преподавателям говорить о своей политической позиции в классе.

«Я только что это сделал», — ответил учитель биологии.

Позже он еще раз извинился за неосторожные высказывания.

В комментариях зрители поддержали учителя за то, что тот оказался искренен со своими учениками. Они посочувствовали мужчине и другим преподавателям, которые пытаются бороться с пандемией. Другие пользователи высмеяли школьницу, неправильно носившую маску.