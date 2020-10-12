Шведскую журналистку позвали в Россию

Ученики сельской школы в Томской области были удивлены статьей шведской журналистики Анны-Лены Лаурен о том, что они перегружены домашними заданиями и дополнительными занятиями, а также пригласили Лаурен и ее дочь посетить центр "Точка роста" в их поселке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ

Ранее журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала, ссылаясь на своих русских знакомых, о слишком больших, по ее мнению, нагрузках у российских школьников. Ранее у Лаурен уже выходила статья, посвященная тому, что российских школьников водят в театры. Журналистка была уверена, что детям в театрах не место, но, взяв с собой дочь на спектакль, была сильно удивлена тем, что девочке понравилось.

"Ученики Кисловской средней школы Томской области удивились тому, что журналистка Анна-Лена Лаурен… пожаловалась на слишком большие, по ее мнению, нагрузки на российских школьников. Ребята из сельской школы сообщили, что вполне справляются с домашними заданиями, и еще остается время на дополнительные занятия… Ребята приглашают шведскую журналистку в свою деревню, чтобы она смогла убедиться: занятия в школе могут быть интересными и увлекательными… Они уверены, что дочери Анны-Лены понравятся занятия в "Точке роста", — рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что тот факт, что многие ребята занимаются в кружках и секциях, сам по себе является ответом на претензию журналистки — значит, у школьников на все хватает времени.

"Очень круто, что мы можем заниматься такими направлениями, как робототехника, квадрокоптеры, VR в "Точке роста". Причем мы уже выполняем реальные проекты для предприятий. Это не мешает учебе — я учусь в школе очень хорошо. Домашку делаю всегда, но, конечно, проекты увлекают больше. Нравится, что уже в школе мы можем заниматься серьезными делами. На 3D-принтере, например, мы с моей командой делаем маски для медицинских работников, чтобы защитить их от угрозы заражения", — рассказал девятиклассник Тимофей Плотников.

"Точки роста" — центры образования цифрового и гуманитарного профилей, которые созданы уже в пяти тысячах сельских школ по всей стране в рамках нацпроекта "Образование". В них проходят уроки по информатике, технологии, ОБЖ, а во второй половине дня там работают разные кружки. "Точка роста" в деревне Кисловка появилась год назад.