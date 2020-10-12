Российским школьникам предрекли снижение заработка

Российские школы перешли на дистанционное обучение в середине марта 2020 года. Из-за пандемии коронавируса период проведения ЕГЭ несколько раз переносился и прошел в июле-августе. ОГЭ для выпускников девятых классов был отменен. 1 сентября ученики вернулись в школы, однако 29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин
подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Сообщалось, что возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.