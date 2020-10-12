Российским школьникам предрекли снижение заработка

Эксперты при анализе использовали модель, которая позволяет «перевести потери фактических школьных часов в потенциальное снижение результатов школьников в международном тесте PISA». Модель предполагает разные виды компенсации образования, такие как онлайн-обучение, а также использует разные прогнозы от пессимистичного до оптимистичного, передает РБК со ссылкой на доклад «COVID-19 и человеческий капитал».