В Совфеде высказались о возможном запрете Хеллоуина в школах 

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением запретить празднование Хеллоуина в школах страны. По его словам, ежегодно сами образовательные учреждения склоняют учеников к участию в этом мероприятии. Выясняем, в чем основная претензия к кануну Дня Всех Святых и нужно ли запрещать этот праздник. Бесовская забава? Празднование Хеллоуина в ночь с 31 октября на 1 ноября до поры было больше характерно для англоязычных стран. Праздник, корни которого восходят к традициям древних кельтов Ирландии Шотландии , ассоциируется с колдунами, ведьмами и прочей нечистью, в канун Дня Всех Святых спокойно разгуливающей среди людей. На Хеллоуин устраивается пышный карнавал с готическими костюмами и резными тыквами, внутри которых зажжены свечи.

В письме на имя министра просвещения Виталий Милонов указал, что многие родители сообщают ему о планах провести Хеллоуин в школах. По словам депутата, каждый год детей в школах заставляют готовить костюмы и украшать классы загробными и потусторонними атрибутами. Интерес к Хеллоуину может спровоцировать увлечение учеников мистикой, сатанизмом и суицидом, отмечает парламентарий. С подобными инициативами депутат выступал и ранее. В октябре 2019 года Милонов заявил, что празднование Хеллоуина в России нарушает федеральное законодательство о деятельности религиозных организаций. Кроме того, он сообщил о запуске горячей линии для жалоб от родителей на проведение мероприятия в школах.

А в 2018 году депутат направил письмо с просьбой запретить празднования в образовательных учреждениях на имя действующего на тот момент министра просвещения Ольги Васильевой . Милонов также подчеркнул, что участие школьников в этом мероприятии является шагом на пути к урокам про однополую любовь. По его мнению, все это является звеньями одной цепи.

"Думаю, что все, кто хочет отпраздновать Хеллоуин, могут сделать это вне стен образовательных учреждений. В школах должны быть мероприятия образовательного характера", — отметила она. Святенко добавила, что запретить праздновать Хеллоуин тем, кому он интересен, нельзя, однако пропагандировать его в школах и образовательных учреждениях не стоит.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила Москве 24, что поддерживает инициативу Милонова. Однако, по ее словам, по итогу дело вряд ли дойдет до ограничительных мер.

"Школы, устраивая такие праздники, хочешь не хочешь пропагандируют их. Тут в каждой семье должны решать для детей сами родители, отмечать им Хеллоуин или нет", — пояснила Леткова. Леткова добавила, что запретить празднование Хеллоуина нормативным актом в данном случае не получится. При этом министерство просвещения может издать рекомендации образовательным учреждениям в отношении такого мероприятия.

Камзин Никита