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Учителей в школе заменят студентами 

Deita.ru 15 минут назад
Учителей в школе заменят студентами
Фото: Deita.ru
Сегодня, 12 октября, вступает в силу новый приказ Минпросвещения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Согласно документу, студенты вузов смогут попробовать себя в профессии школьного учителя, не дожидаясь получения диплома. Соискателям нужно будет пройти собеседование у директора, а также сдать ряд необходимых документов.
Кроме этого, студенту, желающему работать в школе, придётся успешно сдать сессию. В этом случае, уже с четвёртого курса они смогут начать практику. При этом, студенты технических вузов смогут попробовать себя в качестве ведущих кружков и секций уже начиная с третьего курса. Примечательно, что за свою работу они начнут уже сразу получать полноценную зарплату.
Как рассчитывают члены Федерального собрания, нововведение позволит решить проблему дефицита педагогических кадров. Нынешние педагогов заявили, что в школах не хватает учителей математики, иностранных языков и начальных классов.
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Комментарии
Образование , Общество , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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