Учителей в школе заменят студентами 

Сегодня, 12 октября, вступает в силу новый приказ Минпросвещения, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Согласно документу, студенты вузов смогут попробовать себя в профессии школьного учителя, не дожидаясь получения диплома. Соискателям нужно будет пройти собеседование у директора, а также сдать ряд необходимых документов.

Кроме этого, студенту, желающему работать в школе, придётся успешно сдать сессию. В этом случае, уже с четвёртого курса они смогут начать практику. При этом, студенты технических вузов смогут попробовать себя в качестве ведущих кружков и секций уже начиная с третьего курса. Примечательно, что за свою работу они начнут уже сразу получать полноценную зарплату.

Как рассчитывают члены Федерального собрания, нововведение позволит решить проблему дефицита педагогических кадров. Нынешние педагогов заявили, что в школах не хватает учителей математики, иностранных языков и начальных классов.