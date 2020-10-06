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Эксперт рассказал о переводе школ на дистанционное обучение 

News.ru 20 минут назад
Перевод школ на дистанционное обучение из-за эпидситуации с коронавирусом практически неизбежен. Такого мнения придерживается первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин.
Депутат уверен, что это придётся сделать «почти наверняка». Скорее всего, это произойдёт уже после каникул, хотя пока никаких распоряжений о переводе школ на удалёнку не было.
В столице число тех, кто заразился, так резко возросло, и понятно, что, скорее всего, дистанционного образования не избежать. В других регионах нужно ориентироваться на эпидситуацию, — цитируют Смолина «Известия».
Конечно, считает специалист, дистанционное обучение в разы уступает очному. Этот формат оставляет большое количество пробелов даже при наличии хорошей техники и быстрого широкополосного интернета.
По состоянию на 5 октября в России зарегистрировано в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3 537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что повторный режим удалённого обучения в школах может привести к большому отставанию в знаниях среди детей и подростков. Ни родителям, ни учителям даже с учётом имеющегося опыта не удастся избежать тех же проблем, которые были на весенней дистанционке.
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Комментарии
Образование , Видео , Общество , Олег Смолин , Госдума , газета "Известия"
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