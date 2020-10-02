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Московских учителей из групп риска по COVID-19 могут заменить студентами 

News.ru и ещё 8 21 минуту назад
Учителей из групп риска по COVID-19 заменят студентами?
Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look
Столичных педагогов старшего возраста, а также страдающих хроническими заболеваниями планируется перевести на дистанционную работу и оставить в таком режиме после завершения каникул, сообщили в департаменте образования.
На замену педагогам в школы могут прийти учащиеся старших курсов и выпускники педвузов. В Московском государственном педагогическом университете (МГПУ) подтвердили, что этот вопрос уже прорабатывается, пишут «Известия».
Инициатива о переводе учителей на удалёнку во время каникул с 5 по 18 октября принадлежит межрегиональному профсоюзу «Учитель». В организации пояснили, что учителя должны посещать школы и в то время, когда ученики отдыхают, что создаёт определённые риски с учётом текущей эпидемиологической ситуации.

Учителя старше 65 лет или имеющие ряд хронических заболеваний по возможности будут переведены на дистанционную работу. После каникул они смогут быть тьюторами для молодых учителей — выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов, которые будут приглашены в московские школы для проведения очных занятий у детей, — прокомментировали в департаменте образования.

Однако в профсоюзе решение департамента оценили скептически, так как выход студентов на замену штатным педагогам там считают маловероятным сценарием.
Неясно, откуда возьмут этих студентов, кто пойдёт в школу вот так работать, «по кусочкам», — отметил сопредседатель организации Всеволод Луховицкий.
Как писал NEWS.ru ранее, возврат московских школьников за парты с увеличенных школьных каникул 19 октября зависит от эпидемической ситуации в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он также заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе на грани критичной.
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Комментарии 1
Образование , Общество , Всеволод Луховицкий , газета "Известия"
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