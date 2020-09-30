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Заммэра Москвы Ракова: Длительные каникулы нужны для безопасности детей и их семей 

Вечерняя Москва и ещё 5 2 часа назад
Москвичам объяснили смысл длинных школьных каникул
Фото: РИА Новости
Каникулы для школьников продолжительностью 16 дней были введены в Москве, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 30 сентября, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, с началом нового учебного года заболеваемость COVID-19 среди детей увеличилась.

— На фоне общего увеличения новых случаев COVID-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски как для них самих, так и для их старших родственников. Срок каникул в 16 дней был определен неслучайно — это даже чуть больше инкубационного периода коронавируса, который составляет 14 дней, — отметила заммэра.

Ракова добавила, что каникулы носят плановый характер почти для двух третей учащихся, только их срок был увеличен на одну неделю.
Также заммэра рассказала, что дети переносят вирус легче, чем взрослые, часто у них не проявляется никаких симптомов. Тем не менее зараженные ребята представляют опасность для других людей. Как подчеркнула Ракова, проведенное исследование показывает, что источником заражения коронавирусом чаще всего становятся именно граждане, болеющие им бессимптомно.
Анастасия Ракова сообщила, что частным и федеральным школам также посоветовали организовать для учащихся каникулы. Что касается колледжей и вузов, они самостоятельно принимают решения о режиме работы. Кружки и секции для детей свою работу приостановили, сообщила заммэра в беседе с ТАСС.
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Образование , Общество , Анастасия Ракова , ИТАР-ТАСС , Москва
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