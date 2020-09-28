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Рособрнадзор рассмотрит идеи об отмене ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рособнадзор проанализировал идеи по совершенствованию ЕГЭ, поступившие от сдавших экзамен, их родителей и учителей, отметив, что рассмотрит все обращения.

"Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы", — говорится в сообщении.

Желающие могли направить свои предложения на специальную электронную почту до 1 сентября. Такой сбор Рособрнадзор проводит ежегодно.