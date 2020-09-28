Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россия может отменить ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы 

Газета.Ru и ещё 2 14 минут назад
Рособрнадзор рассмотрит идеи об отмене ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Рособнадзор проанализировал идеи по совершенствованию ЕГЭ, поступившие от сдавших экзамен, их родителей и учителей, отметив, что рассмотрит все обращения.

"Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы", — говорится в сообщении.

Желающие могли направить свои предложения на специальную электронную почту до 1 сентября. Такой сбор Рособрнадзор проводит ежегодно.
Видео дня. В Сети обсуждают новую подружку Тимати
Газета.Ru: последние новости
В ЕГЭ по обществознанию включат вопросы о поправках к Конституции В ЕГЭ по обществознанию включат вопросы о поправках к Конституции В одном из вузов Москвы упал лифт со студентами В одном из вузов Москвы упал лифт со студентами В Бурятии начал работу первый в регионе центр цифрового образования IT-куб В Бурятии начал работу первый в регионе центр цифрового образования IT-куб
Образование , Видео , Общество , Рособрнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван уничтожил азербайджанскую военную колонну
Ереван уничтожил азербайджанскую военную колонну
«Предупреждаю Кремль»: Байден пригрозил России
«Предупреждаю Кремль»: Байден пригрозил России
«Мне очень стыдно»: признание Арзамасовой
«Мне очень стыдно»: признание Арзамасовой
Панин рассказал о роли Пашаева в скандале с собакой
Панин рассказал о роли Пашаева в скандале с собакой
Видео
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
03:39
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
Армия В мире
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
00:26
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
Армия
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
00:53
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
Происшествия
Бурлящая вода Черного моря в Сочи попала на видео
01:27
Бурлящая вода Черного моря в Сочи попала на видео
Происшествия
Появилось видео лесных пожаров под Воронежом
02:31
Появилось видео лесных пожаров под Воронежом
Происшествия
Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео
00:52
Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео
Военная техника на улицах армянского поселка попала на видео
00:20
Военная техника на улицах армянского поселка попала на видео
Опубликовано видео последствий взрыва на заводе под Москвой
00:08
Опубликовано видео последствий взрыва на заводе под Москвой
Опубликовано видео момента ДТП с участием Ferrari
02:26
Опубликовано видео момента ДТП с участием Ferrari
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение