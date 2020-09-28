Российские школы массово закрыли на карантин

111 российских школ были закрыты на карантин из-за гриппа, сообщили в Министерстве просвещения.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с закрытием учебных учреждений на карантин находится под пристальным контролем. Заболеваемость в школах пока не превышает обычные сезонные показатели.

По данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), а в штатный режим работы вернулись 34 школы, — сообщили ТАСС в понедельник в Минпросвещения.

В министерстве добавили, что в некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Медики выявили 7867 новых случаев коронавируса в 83 регионах России. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 1 151 438 человек. Количество активно болеющих на сегодняшний день составляет 187 896 человек.