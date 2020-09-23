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Ближе к жизни: в 2021 году в задания по ЕГЭ и ОГЭ внесут изменения 

ТК «Звезда» и ещё 5 16 часов назад
В 2021 году в задания по ЕГЭ и ОГЭ внесут изменения
Фото: ТРК "Звезда"
Известно, что в 2021 году не будет обязательного экзамена по английскому языку.
В 2021 году задания по нескольким предметам в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ) будут меняться. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений.
В частности, в задания по обществознанию, — самом популярном по выбору экзамене, — включат вопросы о поправках в Конституцию. Девятиклассникам часть заданий по химии сделают практическими. Им придется ставить опыты на лабораторном оборудовании.
Еще одно новшество — использование компьютеров на ЕГЭ по информатике. Теперь школьники смогут продемонстрировать свои познания в программировании в реальной среде, а не на бумаге. В тесты по математике для 9 и 11 классов собираются добавить задачи на расчет стройматериалов для ремонта и обустройства дачного участка. Также в 2021 году не будет обязательного экзамена по английскому языку.
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