В Омской области из-за вспышек коронавируса закрыли классы еще в двух школах 

ОМСК , 16 сентября. /ТАСС/. Количество школ, в которых из-за случаев инфицирования коронавирусом закрыты на карантин отдельные классы, увеличилось в Омской области с трех до пяти, сообщила в среду пресс-служба регионального Минобра. В классах еще 25 школ введен карантин по ОРВИ.

По данным Минобра, по состоянию на 11 сентября в регионе из-за вспышек коронавируса была закрыта одна школа и по одному классу в трех школах. ОРВИ было причиной введения карантина в 15 школах.

"В пяти образовательных организациях по причине выявления новой коронавирусной инфекции на карантин закрыты отдельные классы (Юрьевская школа Кормиловского района, Петровская школа Тевризского района, школы № 133, 135 и гимназия № 43 г. Омска). Отдельные классы закрыты на карантин по ОРВИ в 40 образовательных организациях региона", — сообщила пресс-служба.

Из-за вспышки коронавируса закрыт на карантин детский сад № 245 в Омске.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 29,6 млн человек, более 935 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 079 519 случаев заражения, выздоровели 890 114 человек, умерли 18 917. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

По данным портала, в Омской области за прошедшие сутки было выявлено 34 случая инфицирования. Общее количество заболевших составило 10 040 человек, из которых 8 638 человек выздоровели, 252 умерли.