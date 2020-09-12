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Правила приема в вузы меняют в России 

Deita.ru 1 час назад
Правила приема в вузы меняют в России
Фото: DEITA.RU
Критерии приема в ведущие вузы страны победителей олимпиад намерены изменить в России, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказал «Интерфаксу» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, в министерстве задумались над тем, чтобы предоставить части вузов возможность оценивать интеллектуальные возможности в рамках олимпиад через другое количество баллов.
По словам министра, это даст возможность таким вузам принимать совершенно другого по уровню знаний абитуриента.
По информации министерства науки и высшего образования РФ, в этом году во многие вузы не смогли поступить абитуриенты с большими и предельными баллами по ЕГЭ.
В том числе, как рассказал министр, в 20 крупных вузах количество абитуриентов — победителей школьных олимпиад было значительно выше, чем бюджетных мест. В итоге ректорам пришлось зачислять абитуриентов за счет средств учебных заведений. По мнению министра, олимпиады, которые организуют вузы, необходимо сделать еще более престижными.
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Образование , Общество , РИА "Дейта"
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