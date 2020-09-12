Правила приема в вузы меняют в России 

Критерии приема в ведущие вузы страны победителей олимпиад намерены изменить в России , сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал «Интерфаксу» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, в министерстве задумались над тем, чтобы предоставить части вузов возможность оценивать интеллектуальные возможности в рамках олимпиад через другое количество баллов.

По словам министра, это даст возможность таким вузам принимать совершенно другого по уровню знаний абитуриента.

По информации министерства науки и высшего образования РФ, в этом году во многие вузы не смогли поступить абитуриенты с большими и предельными баллами по ЕГЭ.

В том числе, как рассказал министр, в 20 крупных вузах количество абитуриентов — победителей школьных олимпиад было значительно выше, чем бюджетных мест. В итоге ректорам пришлось зачислять абитуриентов за счет средств учебных заведений. По мнению министра, олимпиады, которые организуют вузы, необходимо сделать еще более престижными.