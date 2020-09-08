Минобразования ответило взорвавшей Сеть учительнице

В Министерстве образования Московской области прокомментировали жалобу молодой учительницы истории и обществознания на предложения о работе с зарплатой 25 тысяч рублей.

Минобразования сообщили, что средняя заработная плата учителей в школах Подмосковья составляет 56 тысяч рублей. Зарплата зависит от количества часов, стажа и доплат за классное руководство, инновационную деятельность, углубленное изучение предметов и т.д.

«Таким образом, молодой специалист, работающий на одной ставке и имеющий классное руководство, имеет зарплату в среднем 36 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе министерства.

В Минобразования также отметили, что для молодых специалистов в регионе предусмотрены так называемые «подъемные»: выплаты в размере 50 тысяч рублей при приеме на работу и 100 тысяч рублей по окончанию второго года работы.

С 2019 года молодые учителя могут приобрести жилье по программе «Социальная ипотека» — «первоначальный и последующие взносы за квартиру платит Московская область, а специалисту остается лишь платить проценты по кредиту».

Как писал «Рамблер», ранее выпускница педагогического вуза по имени Анастасия пожаловалась в Twitter на то, что не может найти работу по специальности «учитель истории и обществознания». По ее словам, ей предлагают зарплату в 25 тысяч рублей, 11 тысяч из которых она должна отдать за съемное жилье. Публикация учительницы получила более 10 тысяч лайков, почти 600 ретвитов и была процитирована более 100 раз.

Жалоба в Сети появилась 5 сентября, а уже 7 сентября девушка сообщила, что отработала свой первый день в муниципальной школе.