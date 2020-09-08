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Минобразования ответило взорвавшей Сеть «бедной» учительнице 

Вероника Полынина 40 минут назад
Минобразования ответило взорвавшей Сеть учительнице
Фото: РИА Новости
В Министерстве образования Московской области прокомментировали жалобу молодой учительницы истории и обществознания на предложения о работе с зарплатой 25 тысяч рублей.
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В Минобразования сообщили, что средняя заработная плата учителей в школах Подмосковья составляет 56 тысяч рублей. Зарплата зависит от количества часов, стажа и доплат за классное руководство, инновационную деятельность, углубленное изучение предметов и т.д.

«Таким образом, молодой специалист, работающий на одной ставке и имеющий классное руководство, имеет зарплату в среднем 36 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе министерства.

В Минобразования также отметили, что для молодых специалистов в регионе предусмотрены так называемые «подъемные»: выплаты в размере 50 тысяч рублей при приеме на работу и 100 тысяч рублей по окончанию второго года работы.
С 2019 года молодые учителя могут приобрести жилье по программе «Социальная ипотека» — «первоначальный и последующие взносы за квартиру платит Московская область, а специалисту остается лишь платить проценты по кредиту».
Как писал «Рамблер», ранее выпускница педагогического вуза по имени Анастасия пожаловалась в Twitter на то, что не может найти работу по специальности «учитель истории и обществознания». По ее словам, ей предлагают зарплату в 25 тысяч рублей, 11 тысяч из которых она должна отдать за съемное жилье. Публикация учительницы получила более 10 тысяч лайков, почти 600 ретвитов и была процитирована более 100 раз.
Жалоба в Сети появилась 5 сентября, а уже 7 сентября девушка сообщила, что отработала свой первый день в муниципальной школе.
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Образование , Общество , Минобрнауки , Московская область
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