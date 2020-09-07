Прикрыться папочкой: мастурбирующему учителю дали совет

Учителя одной из школ Рязанской области уволили после того, как семиклассница сняла его мастурбирующим во время урока. Педагог объяснил свои действия тем, что не знал, как справиться с внезапной эрекцией. Юрист пояснил «Газете.Ru», что мужчина после инцидента больше не сможет работать в школе, однако получит, скорее всего, условный срок. При этом, по мнению сексолога, его поведение может говорить о сексуальных отклонениях — однако в точности поставить такой диагноз может только врач-психиатр.

В Рязанской области уволили 54-летнего учителя английского языка, когда выяснилось, что он мастурбировал во время урока. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя областной прокуратуры.

По данным СМИ, 13-летняя семиклассница сняла на видео мастурбирующего перед ней 54-летнего преподавателя Ключанской средней школы. Девочка рассказала, что была на уроке одна и заметила странное поведение учителя. Она незаметно сняла происходившее под учительским столом, когда во время занятия общалась с педагогом на английском.

Школьница сообщила о случившемся матери, та обратилась в правоохранительные органы, передает местный портал rg62. По данным издания, руководство школы уговаривало ее не выносить «сор из избы».

Другие ученики рассказали, что тоже замечали подобное за мужчиной, но боялись говорить об этом взрослым. Учителя задержали — он признал вину и объяснил, что не знал других способов справиться с эрекцией. Известно, что педагог работал в школе второй год — он вел английский язык во всех классах.

«Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка», — сообщила «РГ» представитель управления СК РФ по региону Анжелика Евдокимова.

По словам пресс-секретаря рязанской прокуратуры Юлии Ромашкиной, учитель был уволен 6 сентября. На место выезжала комиссия регионального министерства образования, она и освободила педагога от должности. Прокуроры также проводят проверку.

Адвокат по уголовным делам Антон Попов объяснил «Газете.Ru», что учителю грозит в случае, если в отношении него решат завести уголовное дело. «Налицо статья 135 УК РФ „Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста“. Мужчине грозят либо обязательные работы, либо условный срок. Конечно, он также не сможет больше работать в школе», — уточнил юрист.

Он добавил, что поскольку девочка сняла действия преподавателя на камеру, замять дело не получиться и суд пройдет быстро. По его мнению, неважно было ли это умышленное действие или у мужчины действительно произошла спонтанная эрекция, он в любом случае должен быть осужден и изолирован от детей.

Психиатр и сексолог Екатерина Шурова объяснила «Газете.Ru», что непроизвольная эрекция действительно может возникнуть — но, как правило, это происходит по утрам. «Сперва нужно разобраться, что такое эрекция. Это увеличение объемов и твердости полового члена мужчины, которая необходима для осуществления полового акта, — объяснила она. — Как правило, есть спонтанная эрекция мужчин, которая является вариантом нормы и формируется задолго до полового влечения, как правило это ближе к утру», — уточнила медик в разговоре с «Газетой.Ru».

А вот в дневное время подобное явление может быть симптомом какого-то заболевания.

Такая мужская патология развивается, по словам Шуровой, если были травмы позвоночника, при заболевании и травмах половых органов с последующим развитием нарушения кровообращения, при любых заболеваниях, которые сопровождаются усиленной секрецией мужского полового гормона тестостерона, в том числе и при опухолях, а также при длительном половом воздержании. Сексолог также не исключила, что причиной возникновения непроизвольной эрекции могли быть нарушения сексуальной сферы.

«Поведение педагога в данном случае является возмутительным и такая спонтанная эрекция, которая возникла у него на уроке — это может быть проявлением как патологией или заболеванием мочеполовой системы, так и нарушением сексуальной сферы — сексуальной перверсии. К этому можно отнести эксгибиционизм либо педофилию», — отметила психиатр.

Шурова считает, что правоохранителям важно разобраться, на что конкретно он возбудился, прежде, чем судить педагога. Прежде ему необходимо пройти психоло-сексологическую консультацию у врача-психиатра.

«Мужчина, который дружит с головой, если у него произошла такая спонтанная эрекция при ребенке — он не будет при ней мастурбировать. Он извинится, прикроет причинное место папочкой, учебником или тетрадочкой и просто уйдет. По всей видимости, здесь речь идет все-таки о сексуальной перверсии», — предположила врач в разговоре с «Газетой.Ru».