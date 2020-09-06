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Силуанов назвал главное качество современного россиянина 

Deita.ru и ещё 4 17 часов назад
Силуанов назвал главное качество современного россиянина
Фото: Deita.ru
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о необходимой в XXI веке компетенции, сообщает ИА DEITA.RU.
В нынешнее время актуально повышать уровень финансовой грамотности в молодежной среде, полагает Антон Силуанов. Мнение обусловлено тем, что молодёжь активно пользуется сложными продуктами финансовых технологий. Министр финансов считает, что профессиональным финансистом быть не обязательно при обращении с собственными финансами, однако базовые знания, безусловно, важны для любого человека, отмечается на портале «360tv». Будучи финансово грамотным представителем социума, человек более успешно обращается с собственными средствами, что является залогом благополучия.
Дополнительные знания о финансах помогут представителям молодёжи принимать верные решения в вопросах распоряжения личными средствами, уклонения от финансовых потерь и накопления ряда необоснованных долгов. Такую информацию Антон Силуанов представил ученикам 11 класса одной из школ Обнинска в рамках проекта по повышению уровня финансовой грамотности.
Будущие выпускники узнали устройство бюджетной системы страны, и послушали информацию о разумном и ответственном управлении личными средствами.
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Образование , Антон Силуанов , РИА "Дейта" , Телеканал "360° Подмосковье"
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