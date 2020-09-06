Силуанов назвал главное качество современного россиянина 

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о необходимой в XXI веке компетенции, сообщает ИА DEITA.RU.

В нынешнее время актуально повышать уровень финансовой грамотности в молодежной среде, полагает Антон Силуанов. Мнение обусловлено тем, что молодёжь активно пользуется сложными продуктами финансовых технологий. Министр финансов считает, что профессиональным финансистом быть не обязательно при обращении с собственными финансами, однако базовые знания, безусловно, важны для любого человека, отмечается на портале «360tv». Будучи финансово грамотным представителем социума, человек более успешно обращается с собственными средствами, что является залогом благополучия.

Дополнительные знания о финансах помогут представителям молодёжи принимать верные решения в вопросах распоряжения личными средствами, уклонения от финансовых потерь и накопления ряда необоснованных долгов. Такую информацию Антон Силуанов представил ученикам 11 класса одной из школ Обнинска в рамках проекта по повышению уровня финансовой грамотности.

Будущие выпускники узнали устройство бюджетной системы страны, и послушали информацию о разумном и ответственном управлении личными средствами.