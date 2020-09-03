В школах предлагают сократить классы до 10 человек

«На уроках, которые можно проводить в лекционном формате, контакт между учителем и учениками можно минимизировать. А вот лабораторные работы потребуют большей близости», — считает заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Он отметил, что заболеваемость коронавирусом может быть выявлена сразу в нескольких классах, так как в начальной школе дети контактируют более тесно, а старшеклассники могут больше общаться между собой после уроков, причем и с детьми из других классов. При этом практически все дети переносят СOVID-19 беcсимптомно.