Школе вернут воспитательную функцию 

С нового учебного года воспитательная работа будет осуществляться в школах, колледжах и вузах на основании календарных планов. С 1 сентября вступает в силу президентский закон, согласно которому воспитание подрастающего поколения станет одним из приоритетов государства.

Закон, разработанный главой государства, уточняет понятие «воспитание». Под ним предлагается понимать деятельность, которая направлена, в том числе, на развитие личности, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, старшему поколению.

Воспитательную работу в школах и вузах будут вести на основе календарного плана, куда войдёт конкретный перечень событий и мероприятий воспитательной направленности: 1 сентября — День знаний, 3 сентября — День окончания Второй мировой войны, 5 октября — День учителя и так далее. Предполагается, что федеральный календарь событий может дополняться региональным. Право на участие в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы получат советы обучающихся и советы родителей. Как уточняют в Минпросвещения, реализация закона не приведёт к увеличению отчётности педагогов.