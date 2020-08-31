1 сентября: проверьте свои знания 

Вот и настало 1 сентября — день, когда дети возвращаются в школу после скомканного конца прошлого учебного года и крайне неоднозначного лета. Кому-то весной пришлось спешно доучиваться уже на «удаленке», а кто-то сдавал государственные экзамены в маске. Главное, что жизнь школьников, кажется, возвращается в привычное русло.

Каждый учебный год учителя сталкиваются с тем, что после летних каникул разомлевшие от долгого отдыха ученики забывают часть прошлогодней программы. Из-за этого несколько недель первой четверти приходится посвящать «вспоминанию» знаний, полученных всего несколько месяцев назад.

Ученые проводили множество исследований на этот счёт и даже смогли найти объяснение, почему часть знаний и навыков улетучивается из памяти детей так быстро. Оказалось, что «проблемная» математика забывается быстрее всего по причине отсутствия практики на летних каникулах. А вот навыки чтения практически не страдают, потому что и летом дети что-нибудь, да читают — пусть даже не классическую литературу, а тексты в интернете. Проще говоря, чем реже нам пригождаются школьные знания, тем быстрее мы их забываем.

А что помните вы из того, что вам преподавали в школе? Всё ли хорошо у вас с «жи-ши» и не путаетесь ли вы в «тся/ться»? Знаете ли хотя бы бегло историю России и можете сориентироваться в сторонах треугольника? Пройдите наш тест, основанный на школьной программе, и проверьте свою память.