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СМИ: обещанное горячее питание в школах могут заменить завтраками 

News.ru 9 минут назад
Обещанное горячее питание в школах могут заменить
Фото: ТАСС
Завтраки, скорее всего, выполнят роль обещанного горячего питания школьников с 1 по 4 классы. Обеспечить учеников начальной школы бесплатным горячим питанием поручил Владимир Путин.
На практике всё оказалось гораздо сложнее, несмотря на то, что деньги из федерального бюджета уже дошли до получателей. Дело в том, что обеспечить горячим питанием нужно порядка 7 млн детей по всей стране, пишут «Известия». И денег, вероятно, хватит только на один приём пищи — завтрак или обед.
Это зависит и от смены, в которую на занятия ходит школьник, и от практики школьных столовых. Последние, как правило, выбирают завтраки, поскольку они обходятся дешевле.
Качество школьного питания по-прежнему оставляет желать лучшего, указывает газета. Невкусная или давно остывшая еда порой заставляет школьников оставаться голодными, даже если родители будут скидываться на питание.
Чтобы таких ситуаций не происходило, нужно организовать контроль за ситуацией. Минпросвещения обещает проводить выборочный мониторинг качества питания вместе с ОНФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил министру просвещения Сергею Кравцову организовать бесплатное питание для учеников начальной школы во всех регионах России. По его словам, реализовать это необходимо в несколько этапов, однако затягивать не стоит.
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Комментарии
Образование , Общество , Владимир Путин , Сергей Кравцов , газета "Известия"
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