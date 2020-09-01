Московские школьники поддержали иск к рэперу Моргенштерну 

Московские школьники поддержали иск учителя географии Артема Васильевых к рэперу Моргенштерну (настоящее имя — Алишер Валеев). Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Подростки записали обращение к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой «прервать молчание». В ролике они назвали Моргенштерна плохим исполнителем, а его творчество — вредным.

Артем Васильевых заявил изданию, что обращение к Кузнецовой записывали не его ученики. «Нет, не мои. С ними не связывался. Мне прислали ролик… Я в шоке», — сказал истец.

О подаче иска к рэперу стало известно 27 августа. Учитель обратился в суд после того, как Моргенштерн сказал, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы». В своем заявлении он обвинил артиста в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму. Жалобу на Валеева поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал забрать у рэпера все его драгоценности, а выручку от их продажи пожертвовать на учебные цели.

На сайте Мосгорсуда указано, что в качестве соответчика выступит уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

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