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Московские школьники поддержали иск к рэперу Моргенштерну 

Мослента и ещё 10 4 часа назад
Московские школьники поддержали иск к рэперу Моргенштерну
Фото: Мослента
Московские школьники поддержали иск учителя географии Артема Васильевых к рэперу Моргенштерну (настоящее имя — Алишер Валеев). Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Подростки записали обращение к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой «прервать молчание». В ролике они назвали Моргенштерна плохим исполнителем, а его творчество — вредным.
Артем Васильевых заявил изданию, что обращение к Кузнецовой записывали не его ученики. «Нет, не мои. С ними не связывался. Мне прислали ролик… Я в шоке», — сказал истец.
О подаче иска к рэперу стало известно 27 августа. Учитель обратился в суд после того, как Моргенштерн сказал, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы». В своем заявлении он обвинил артиста в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму. Жалобу на Валеева поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал забрать у рэпера все его драгоценности, а выручку от их продажи пожертвовать на учебные цели.
На сайте Мосгорсуда указано, что в качестве соответчика выступит уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.
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Образование , География , Анна Кузнецова , Мосгорсуд
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