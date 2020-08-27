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Ректор МГУ ответил на призыв лишить Лукашенко почетного звания 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
МГУ ответил на призыв лишить Лукашенко почетного звания
Фото: РИА Новости
Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) не намерен лишать президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий, передает ТАСС.
Так Садовничий ответил на соответствующее обращение студентов, выпускников и некоторых преподавателей вуза. По его словам, подобное предложение является глупостью и вмешательством во внутренние дела.
Ректор МГУ напомнил, что Лукашенко получил звание почетного профессора в 1996 году, такое решение было принято ученым советом вуза. Во время поездки белорусского президента в Россию были подписаны документы о признании аттестатов, дипломов и степеней, а решение совета соответствует «настроениям и большому делу, которое тогда было сделано двумя президентами», заявил Садовничий. По его словам, благодаря тем соглашениям многие студенты из Белоруссии сегодня могут учиться в российских вузах и поступают в том числе в МГУ на общих основаниях с россиянами.
О появлении обращения студентов, выпускников и некоторых преподавателей МГУ стало известно 21 августа. В тексте сказано, что репрессивная политика белорусского президента несовместима со званием почетного профессора МГУ. По мнению авторов документа, сохранение за Лукашенко такого звания подрывает репутацию вуза.
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов выборов, согласно которым действующий президент набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.
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Образование , Общество , Белоруссия в огне , Виктор Садовничий , Александр Лукашенко , МГУ , ИТАР-ТАСС
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