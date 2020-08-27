МГУ ответил на призыв лишить Лукашенко почетного звания

Так Садовничий ответил на соответствующее обращение студентов, выпускников и некоторых преподавателей вуза. По его словам, подобное предложение является глупостью и вмешательством во внутренние дела.

Ректор МГУ напомнил, что Лукашенко получил звание почетного профессора в 1996 году, такое решение было принято ученым советом вуза. Во время поездки белорусского президента в Россию были подписаны документы о признании аттестатов, дипломов и степеней, а решение совета соответствует «настроениям и большому делу, которое тогда было сделано двумя президентами», заявил Садовничий. По его словам, благодаря тем соглашениям многие студенты из Белоруссии сегодня могут учиться в российских вузах и поступают в том числе в МГУ на общих основаниях с россиянами.

О появлении обращения студентов, выпускников и некоторых преподавателей МГУ стало известно 21 августа. В тексте сказано, что репрессивная политика белорусского президента несовместима со званием почетного профессора МГУ. По мнению авторов документа, сохранение за Лукашенко такого звания подрывает репутацию вуза.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов выборов, согласно которым действующий президент набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.