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В Госдуме предложили перенести начало учебного года 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Начало учебного года предложили перенести
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Парламентарий предлагает перенести начало учебного года на месяц в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования в связи с ежедневной регистрацией порядка пяти тысяч новых случаев заражений коронавирусом в России. По мнению Власова, это позволит отложить резкий рост числа социальных контактов и предотвратит возможность новой вспышки заболевания. Кроме того, депутат считает, что за счет этого у детей и родителей появится больше времени на тестирование и не создаст резкого роста нагрузки на медицинскую инфраструктуру.
11 августа сообщалось, что занятия в российских школах и вузах начнутся первого сентября в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, ношение медицинских масок будет обязательным, а занятие физкультурой будут проходить на улице. При этом массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года.
Российские школы и вузы начнут работу 1 сентября в привычном очном формате. При этом до 1 января следующего года для образовательных учреждений будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Учителей и учащихся обяжут носить маски в здании и соблюдать социальное дистанцирование, уроки физкультуры будут проходить на улице. Помещения будут дезинфицировать. Устанавливается контроль над температурными показателями с занесением данных в специальный журнал.
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Комментарии
Образование , Общество , Василий Власов , Сергей Кравцов , Госдума , ЛДПР
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