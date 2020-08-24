Власти Москвы уточнили вопрос дистанционного обучения

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, столичные школы пока не планируется переводить на дистанционное обучение. Об этом заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова

«Переводить школьников на дистанционное обучение не планируется. Ни вообще, ни по отдельным урокам. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная», — приводит ТАСС её слова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе остаётся проблема коронавируса, но ситуацию можно назвать хорошей с точки зрения стабильности.

Кроме того, он отмечал, что в случае обнаружения COVID-19 у учащихся школ их классы будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.