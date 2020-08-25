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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года 

Газета.Ru и ещё 32 5 часов назад
В России задумались о переносе начала учебного года
Фото: Газета.Ru
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начало учебного года на 1 октября. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября", — говорится в сообщении.

Депутат считает, что такая мера необходима из-за ежедневного выявления коронавируса у около 5 тыс. россиян ежедневно.
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Образование , Общество , Василий Власов , Сергей Кравцов , Госдума , ЛДПР
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