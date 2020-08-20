Решена судьба 1 сентября в России

Все новости на карте

Начало учебного года не будет переноситься, говорится на сайте Минобрнауки России.

"Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется", — говорится в сообщении.

Иностранные студенты, которые не попадут в Россию до начала учебы, смогут заниматься удаленно до снятия ограничений.