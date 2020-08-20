Решена судьба 1 сентября в России

Начало учебного года не будет переноситься, говорится на сайте Минобрнауки России.
"Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется", — говорится в сообщении.
Иностранные студенты, которые не попадут в Россию до начала учебы, смогут заниматься удаленно до снятия ограничений.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.