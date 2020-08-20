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Минобрнауки: учебный год начнется вовремя 

Газета.Ru и ещё 10 41 минуту назад
Решена судьба 1 сентября в России
Фото: РИА Новости
Начало учебного года не будет переноситься, говорится на сайте Минобрнауки России.

"Перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется", — говорится в сообщении.

Иностранные студенты, которые не попадут в Россию до начала учебы, смогут заниматься удаленно до снятия ограничений.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.
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Образование , Общество , ВОЗ , Минобрнауки
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