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Около 20% московских школьников получат льготное питание 

ТАСС и ещё 19 11 часов назад
Около 20% московских школьников получат льготное питание
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Льготное питание с 1 сентября в Москве будут получать около 20% школьников. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Бесплатное школьное питание получают ученики 1-4 классов и школьники льготных категорий. Это около 20% от общего количества школьников", — пояснили в пресс-службе ведомства.
По данным департамента, в настоящее время проводится прием заявлений на предоставление льготного питания. Заявки принимаются через официальный сайт мэра Москвы. Предоставление подтверждающих документов в школу не требуется.
"Школьное меню формируется в зависимости от сезонности и калорийности суточного рациона, а также возраста учеников. В него обязательно входят: мясо, молоко, кисломолочные продукты, рыба, фрукты, яйца, картофель, крупы, овощи, зелень, а также соки, какао и компоты. Готовят еду по утвержденным правилам щадящим способом — только варят или тушат. При этом в детском рационе не присутствуют консервы, маринованные овощи, грибы, молочные продукты с растительными жирами, кремовые кондитерские изделия, жареное и острое, продукты с ненатуральными красителями", — уточнил собеседник агентства.
Кроме того, в школьное меню не допускаются газированные напитки, чипсы, натуральный кофе и иные не рекомендованные для детей продукты.
"Для дополнительного питания во всех школах есть буфеты с выпечкой, салатами и напитками. По решению учебного заведения в ассортимент могут включить гипоаллергенные товары и продукты без сахара и глютена: фруктовые и овощные пюре, морсы, злаковые хлебцы, биойогурты. С помощью карты «Москвенок» родители могут удаленно пополнить лицевой счет и установить лимит ежедневной траты денег в школьном буфете, сформировать перечень нежелательных продуктов, например, шоколад или бутерброды, и управлять горячим питанием", — пояснили в ведомстве.
Требования к составу меню для питания детей определены санитарными нормами. Каждое меню, используемое в детском учреждении, в том числе буфетная продукция, имеет экспертное заключение Роспотребнадзора.
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Комментарии
Образование , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Москва
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