Названы факультеты МГУ с самым высоким конкурсом

Лидерами по конкурсу среди абитуриентов стали три факультета московского вуза.

Согласно его словам, лидерами по данному критерию среди всех многочисленных факультетов университета стали факультет «вычислительной математики и информатики», а также «механико-математический» и «биологический» факультеты.

Также ректор отметил, что множество желающих поступить наблюдается при наборе студентов на факультет психологии.

Ранее Московский государственный университет имени Ломоносова был признан 74 вузом мира в соответствии с рейтингом QS World University Rankings, что является лучшим результатом среди всех российских вузов, а также самой высокой позицией, занимаемой МГУ с 2004 года.