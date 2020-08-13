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Школьник пожаловался президенту на оценку 

Победа РФ 6 часов назад
Воронежскому школьнику исправили аттестат после обращения в Приемную администрации президента. Ему выдали новый вкладыш в документ.
Девятиклассник подал жалобу на отметку в аттестате, в котором стояла оценка за 6 класс. Поставленная по ошибке «тройка» по математике снизила средний балл и помешала поступлению в выбранный колледж.
Отмечается, что школьника поддержали в Министерстве просвещения. В ведомстве подчеркнули, что по дисциплинам «Математика», «Алгебра» и «Геометрия» в аттестате должна быть указана оценка за 9 класс, а ставить отметку за 6 класс недопустимо, сообщают «Вести.ru».
Ранее сообщалось, что выпускникам раздали медали. Выпускники назвали сложности при поиске работы.
#дс
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Образование , Администрация Президента РФ
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