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Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате 

ИА Regnum и ещё 6 43 минуты назад
Раскрыты правила нового учебного года на фоне COVID-19
Фото: РИА Новости
Российское министерство просвещения готовится к началу учебного года в полноценном, очном формате с 1 сентября текущего года. Об этом 11 августа сообщил министр науки и высшего образования РФ Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Произойдет это (начало нового учебного года) 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу — в нормальном, очном режиме», — заявил Кравцов.
Также он сообщил, что в нынешнем году в школу впервые в жизни придет 1 млн 900 тыс. первоклассников, а всего в новом учебном году в России в школах будет учиться 17 млн учеников.
Кроме этого, министр рассказал, что в текущем году в России к началу учебного года готовы свыше 36 тыс. учебных заведений.
«На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году», — отметил Кравцов.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что абсолютно все классные руководители российских школ с нового учебного года начнут получать федеральную надбавку размером в пять тысяч рублей ежемесячно.
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Комментарии 1
Образование , Общество , Владимир Путин , Сергей Кравцов
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