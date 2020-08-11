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Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию 

РИА Новости 46 минут назад
Россияне оценили онлайн-образование школьников
Фото: РИА Новости
Более половины российских родителей выступают против школьного онлайн-образования; среди главных минусов они называют ухудшение качества образования, отсутствие личного контакта с педагогом и живого общения, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Опрос проведен 3-10 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян — родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Большинство родителей критично настроено к общему онлайн-образованию. 53% опрошенных видят в нем одни минусы и никаких плюсов. Наиболее распространена такая точка зрения в Северо-Кавказском (70%) и Дальневосточном (65%) федеральных округах", — выяснили аналитики.

По их данным, в Московском регионе не видят плюсов в удаленном образовании лишь 40% жителей, в Сибирском — 43%, в Северо-Западном — 45%.
Основным минусом онлайн-образования 52% опрошенных считают ухудшение качества обучения. Среди главных недостатков 48% россиян также указали отсутствие личного контакта с педагогом. Отсутствие живого общения назвали главным минусом онлайн-образования 41% опрошенных, отсутствие контроля со стороны преподавателя — 21%.
Только 1% родителей не видят в онлайн-обучении никаких минусов, причем на Северном Кавказе и Урале таких людей вообще не оказалось.
В то же время главным плюсом дистанционного обучения россияне считают гибкий график — этот ответ выбрали 29% опрошенных родителей. Еще четверть россиян среди основных плюсов онлайн-образования назвали возможность проконтролировать процесс обучения ребенка, 24% опрошенных — экономию денег и времени, по 10% респондентов — доступность знаний и получение информации из интернета. Лишь 5% опрошенных полагают, что в современном мире цифровые навыки важнее социальных и что дома учебный материал усваивается лучше.
Более половины (53%) россиян считают, что онлайн-образование не заменит обычного, и его можно использовать только в безвыходных ситуациях, вроде пандемии коронавируса. Еще 19% родителей видит онлайн-образование как добровольное дополнение к очному, а 16% респондентов категорически против такой формы обучения. И только 6% опрошенных считают, что онлайн может полностью заменить традиционное образование.
В целом российские семьи технически готовы к учебе из дома: у 73% россиян есть отдельный гаджет для каждого ребенка. Наиболее высокий показатель "компьютерной оснащенности" у семей в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (по 86%), самый низкий — в Уральском (61%) и Южном (65%). При этом у 12% детей нет своих гаджетов, и они во время учебы на карантине пользовались гаджетами родителей. Еще в 12% семей пришлось делить гаджет для обучения между детьми.
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Образование , Общество , Социология , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , РИА Новости
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