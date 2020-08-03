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Рособрнадзор назвал число сдавших несколько ЕГЭ на 100 баллов 

Rambler News Service и ещё 42 10 часов назад
Рособрнадзор назвал число сдавших несколько ЕГЭ на 100 баллов
Фото: Моя Москва.онлайн
Более 500 выпускников в 2020 году сдали два предмета Единого госэкзамена (ЕГЭ) на 100 баллов, 26 человек сдали 3 предмета на 100 баллов, 2 человека — 4 предмета, говорится в презентации, которую представил в ходе пресс-конференции врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
«200-балльников — 533 чел., 300-балльников — 26 чел., 400-балльников — 2 чел.», — говорится в презентации.
Музаев рассказал, что в 2020 году доля выпускников, набравших от 81 до 100 баллов на ЕГЭ, выросла на 2,5% по сравнению с 2019 годом. Также увеличилось число 100-балльников.
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Образование , Анзор Музаев , Рособрнадзор
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