Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предрекли вторую волну коронавируса из-за начала учебного года 

Lenta.ru и ещё 2 28 минут назад
В России назвали причину для второй волны COVID-19
Фото: ТАСС
Иногородние студенты, которые к учебному году вернутся в Москву и Санкт-Петербург, могут спровоцировать вторую волну коронавируса, предрекли ученые. По прогнозам СПбГУ, с 10 по 14 сентября количество заражений в столицах может вырасти на 10-15 процентов, пишет газета «Известия».

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры — двухнедельный карантин», — заявил в беседе с изданием соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

Уточняется, что ожидаемая в начале осени вторая волна COVID-19 будет уже не такой массовой, как первая. Однако в группу риска попадают университетские преподаватели — большинство из них старше 65 лет.
Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко опроверг прогнозы о второй волне коронавируса в России. По его словам, вирус не настолько мобилен, а многие заразившиеся болеют бессимптомно.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Последние новости
В Минск начали стягивать войска В Минск начали стягивать войска Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера
Комментарии 5
Образование , Общество , Геннадий Онищенко , Роспотребнадзор , газета "Известия" , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
«Такого бардака, как у нас, нет нигде»: Симоньян удивила заявлением
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Названа сумма гонорара Шепелева за новое шоу
Пока вы спали: россиян лишают жилья и денег
Пока вы спали: россиян лишают жилья и денег
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
00:58
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
Происшествия Статьи
Поезд потерпел крушение в США
00:36
Поезд потерпел крушение в США
В мире Происшествия
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
00:21
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
В мире Статьи
В Минск стягивают войска
00:28
В Минск стягивают войска
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение