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Объявлен формат нового учебного года 

Вероника Полынина и ещё 17 11 минут назад
Новый учебный год в России начнется 1 сентября в очном формате, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
По словам Кравцова, все школы будут работать в обычном режиме, 1 сентября пройдут традиционные линейки.

«Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — цитирует Кравцова «Интерфакс».

При этом министр отметил, что наработки дистанционного обучения будут использоваться как дополнительные возможности для учителей и учащихся.
Средний балл на ЕГЭ вырос
Кравцов анонсировал проведение диагностических работ в начале учебного года. По его словам, это делается, чтобы «выявить дефицит в знаниях и оказать методическую помощь». За эти работы оценки выставляться не будут.
Глава Минпросвещения также напомнил, что с 1 сентября классным руководителям будут дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей, при этом другие выплаты отменены не будут. Кроме того, начальные школы будут обеспечивать горячим питанием.
Как сообщал «Рамблер», в учебном году 2019/2020 в марте школьникам пришлось перейти на дистанционную форму обучения из-за эпидемии коронавируса. Ряд экзаменов был отменен, в том числе ОГЭ для девятиклассников и ЕГЭ для одиннадцатиклассников, которые не планировали в этом году поступление в вузы.
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Образование , Видео , Общество , Сергей Кравцов , Интерфакс
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