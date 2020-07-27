Средний балл на ЕГЭ вырос 

Средний балл на Едином госэкзамене (ЕГЭ) в 2020 году вырос несмотря на перевод школьников на удаленку из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает Telegram-канал «Большая перемена РФ», который ведут сотрудники Минпросвещения.

По информации канала, средний балл по ряду дисциплин ЕГЭ стал выше по сравнению с прошлыми годами, начиная с 2016-го. Так, лучше всего школьники сдали литературу (средний балл — 60; на 4,95 балла выше, чем в 2016 году). На втором месте история (51,7), на третьем — география (55,3).

Также средний балл стал выше в таких дисциплинах, как профильная математика, информатика, русский язык, физика и обществознание. Кроме того, средний балл немного вырос на экзамене по химии (на 0,13), на сложность которого ранее жаловались родители выпускников.

Ранее стало известно, что выпускник из Костромы Дмитрий Ломсадзе набрал 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам. Он сдавал русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику.