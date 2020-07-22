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Жириновский предложил отменить ЕГЭ, но не для всех 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 2 часа назад
В России предложили отменить ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно отменить ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вузы в 2021 году. Он добавил, что в перспективе ЕГЭ нужно вообще отменять, чтобы не «вгонять в нервозное состояние десятки, сотни тысяч людей».
До этого депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату законопроект, согласно которому выпускники школ будут сдавать ЕГЭ только для поступления в вуз.
Ранее сообщалось, что сервис с результатами ЕГЭ подвергся серьёзной хакерской DdoS-атаке, об этом рассказали в Рособрнадзоре. На пике мощность атаки составляла 6 Гб/с, её удалось отбить. Доступность сервиса была сохранена.
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Образование , Общество , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Рособрнадзор , Госдума , Справедливая Россия , ЛДПР
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