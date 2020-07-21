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В Минобрнауки призвали ректоров вузов следить за трудоустройством студентов 

Газета.Ru и ещё 8 23 часа назад
В Минобрнауки призвали ректоров вузов следить за трудоустройством студентов
Фото: Газета.Ru
Глава Министрства образования и науки Валерий Фальков заявил, что ректоры вузов должны следить за трудоустройством выпускников 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что данная инициатива позволить избежать «негативных явлений».
По его словам, ректорам следует следить за трудоустройством студентов как минимум до конца 2020 года.
"Наша задача — не только дать качественное образование, но и помочь выпускникам трудоустроиться", — сказал Фальков.
Министр призвал лично проследить за судьбой почти каждого не нашедшего пока работу выпускника, «с учетом специфики» 2020 года.
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Образование , Валерий Фальков , Минобрнауки
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