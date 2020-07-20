В правительстве поддержали закон о дистанционном обучении

Указанные изменения направлены на законодательное закрепление положения о разграничении полномочий министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования в части установления порядка применения электронного обучения, — говорится в документе, текст которого приводит РИА Новости.

Внедрение дистанционного формата обучения в школах и высших учебных заведениях стало предметом оживлённой общественной дискуссии. Изначально перевод обучения в онлайн-формат был осуществлён властями для профилактики распространения COVID-19, однако сейчас многие родители опасаются, что подобная практика сохранится и после того, как эпидемия закончится.