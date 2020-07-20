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В правительстве России поддержали закон о дистанционном обучении

News.ruиещё 4
1 час назад
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В кабмине РФ поддержали законопроект о дистанционном образовании. Документ одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.
В правительстве поддержали закон о дистанционном обучении
Фото: News.ruNews.ru
Законопроект был внесён на обсуждение в Госдуму 15 мая. Его авторы — сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин — предложили передать Минпросвещения полномочия по утверждению порядка электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Такие же полномочия в сфере высшего образования по документу переходят к Минобрнауки.
Указанные изменения направлены на законодательное закрепление положения о разграничении полномочий министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования в части установления порядка применения электронного обучения, — говорится в документе, текст которого приводит РИА Новости.
Внедрение дистанционного формата обучения в школах и высших учебных заведениях стало предметом оживлённой общественной дискуссии. Изначально перевод обучения в онлайн-формат был осуществлён властями для профилактики распространения COVID-19, однако сейчас многие родители опасаются, что подобная практика сохранится и после того, как эпидемия закончится.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что онлайн-технологии не способны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования во время вспышек простудных заболеваний.
В свою очередь президент России Владимир Путин назвал все слухи о переходе на онлайн-образование провокациями. Глава государства подчеркнул, что онлайн-обучение не заменит традиционное, которое «воспитывает и формирует личность», писал NEWS.ru.
Комментарии
Образование,Общество,Лилия Гумерова,Дмитрий Василенко,Ильяс Умаханов,Григорий Карасин,Сергей Кравцов,Владимир Путин,Минобрнауки,Госдума,Правительство РФ,РИА Новости,Россия
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