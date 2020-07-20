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Досрочная пенсия и большой отпуск: учителям вернут советские нормы в работе 

News.ru и ещё 1 13 минут назад
Досрочная пенсия и большой отпуск: кого ждут изменения
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Педагогов хотят обеспечить удлинённым отпуском, правом досрочного выхода на пенсию и зарплатой не ниже средней по региону как в старые советские времена. Законопроект в такой инициативой сейчас рассматривают в Госдуме.
Принятие закона должно повысить статус педагога и улучшить его условия труда, а также решить проблему нехватки учителей, в том числе в сёлах. Так, педагогам вернут отпуск в 56 календарных дней или 48 рабочих, что позволяет летний период, пишет РИА Новости.
Это, в свою очередь, повысит качество работы учителей.. Также учителям установят базовый оклад за 18 часов не менее 70% средней зарплаты по региону. Такое постановление Госдума выпустила в июле 2019 года, сейчас его предлагается реализовать. Это работа учителя на ставку, а не на две, как считается сейчас.
В разных регионах одни учителя получают в пять раз меньше, чем другие. За одну и ту же работу педагог в столице может получать более 100 тыс. рублей, в регионе — не более 15-20 тыс. рублей.
Также предлагается вернуться к положению о назначении пенсии по советским принципам. Согласно ему, отработавшие 25 лет педагоги имеют право на досрочный выход на пенсию.
Известно, что работа учителя приводит к быстрому эмоциональному выгоранию. Сейчас же по закону о повышении пенсионного возраста возможность досрочного выхода на пенсию откладывается на пять лет.
Внесение документа на рассмотрение в Госдуму назначено на сентябрь этого года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко рассказал, что ведомство все 20 лет проведения ЕГЭ сталкивается с попытками делать рейтинги школ по результату экзаменов. По его словам, учитель не может быть виноват в низких баллах ученика.
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Образование , Общество , Евгений Семченко , Госдума , РИА Новости
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