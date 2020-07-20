Досрочная пенсия и большой отпуск: кого ждут изменения

Педагогов хотят обеспечить удлинённым отпуском, правом досрочного выхода на пенсию и зарплатой не ниже средней по региону как в старые советские времена. Законопроект в такой инициативой сейчас рассматривают в Госдуме

Принятие закона должно повысить статус педагога и улучшить его условия труда, а также решить проблему нехватки учителей, в том числе в сёлах. Так, педагогам вернут отпуск в 56 календарных дней или 48 рабочих, что позволяет летний период, пишет РИА Новости.

Это, в свою очередь, повысит качество работы учителей.. Также учителям установят базовый оклад за 18 часов не менее 70% средней зарплаты по региону. Такое постановление Госдума выпустила в июле 2019 года, сейчас его предлагается реализовать. Это работа учителя на ставку, а не на две, как считается сейчас.

В разных регионах одни учителя получают в пять раз меньше, чем другие. За одну и ту же работу педагог в столице может получать более 100 тыс. рублей, в регионе — не более 15-20 тыс. рублей.

Также предлагается вернуться к положению о назначении пенсии по советским принципам. Согласно ему, отработавшие 25 лет педагоги имеют право на досрочный выход на пенсию.

Известно, что работа учителя приводит к быстрому эмоциональному выгоранию. Сейчас же по закону о повышении пенсионного возраста возможность досрочного выхода на пенсию откладывается на пять лет.

Внесение документа на рассмотрение в Госдуму назначено на сентябрь этого года.