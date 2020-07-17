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Россияне потребовали признать недействительными результаты ЕГЭ по химии 

Lenta.ru 57 минут назад
В России разгорелся скандал вокруг ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии в связи с повышенной сложностью заданий. На это обратил внимание «Росбалт».
Автор одной из петиций заявила, что предложенные выпускникам варианты «не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов». Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян, отметил, что задания 2020 года были рассчитаны на уровень знаний профессиональных химиков, а не выпускников школ. Он добавил, что из-за пандемии коронавируса школьники почти на три месяца выпали из учебного процесса, после чего им предложили задания, которые «ломают психику детей и подрывают их веру в себя».
Создатель третьей петиции также отметила, что задания были в три-четыре раза сложнее тех, которые предлагались для проработки на сайтах по подготовке к ЕГЭ Многие дети, по ее словам, видели такие задания впервые.
«Я считаю, в связи с тем, что детям последние месяцы пришлось учиться и готовиться к сдаче ЕГЭ дистанционно, было бы целесообразно немного облегчить экзамены, а не усложнять в несколько раз», — отметила женщина.
Ранее красноярская учительница химии Ольга Юмашева решила провести эксперимент и сдала ЕГЭ вместе с учениками. Она также ужаснулась сложности заданий и едва успела написать экзамен в отведенное время.
«Бедные дети! Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней», — рассказала Юмашева.
Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.
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Образование , Общество , Сергей Арутюнян , Росбалт
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